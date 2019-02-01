2019-02-01T12:49:06+03:00
Политика

Работу губернаторов будут оценивать по долгам за коммуналку

В первую очередь будут проверять оплату ГУМов, МУПов и бюджетных организаций
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Долги по коммуналке в регионах будут влиять на рейтинг губернатораДолги по коммуналке в регионах будут влиять на рейтинг губернатораФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Минэкономразвития предложили оценивать работу губернаторов по долгам за коммуналку в регионе. Это будет еще один показатель, который в целом повлияет на качество работы властей в стране. Отсутствие задолженности у МУПов, ГУПов и бюджетных организаций будет говорить о том, что губернатор и его команда работают эффективно.

Соответствующий законопроект, разработанный Минэком уже направлен в правительство. Эксперты идею поддерживают, но предлагают расширить категории, включить не только бюджетные организации, но и других плательщиков. Сегодня общий объем задолженности в ЖКХ оценивается в 1,3 трлн рублей.

- Такая мера уже давно назрела, поскольку местные и региональные власти фактически самоустраняются от решения вопросов задолженности потребителей перед ресурсниками, характеризуя их как спор хозяйствующих субъектов, — рассуждает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

В Центре финансовых расчетов приводят статистику: на долю бюджетников в регионах приходится всего одна десятая долгов от общей массы. На 1 ноября 2018 года общий объем задолженности всех потребителей за услуги и ресурсы ЖКХ составлял 1,29 трлн рублей. Только за электроэнергию россияне должны 285 млрд рублей, за год долг вырос почти на 60 миллиардов. Газпром подсчитал, что ему потребители должны 137,7 млрд рублей, рост за год 26 млрд рублей.

Все долги бюджетников часто связаны не с отсутствием дисциплины, а с отсутствием должного финансирования со стороны местных бюджетов, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Mercedes уже не иностранец: в компании раскрыли дату выхода первого автомобиля российской сборки
В Москве скончался актер из фильма «Кин-дза-дза!» Игорь Кан
Песков заявил, что Россия не имеет отношения к продаже венесуэльского золота
Трамп потерял «невероятные» суммы за время президентства
Песков уверен, что США в ближайшие дни начнут процедуру выхода из ДРСМД
За январь в Москве выпало более 160% месячной нормы осадков
Рябков: претензии к США начали формироваться еще на начальной стадии выполнения ДРСМД
МИД РФ предупредил находящихся в Мехико россиян об акциях протеста 2 февраля
«Клуб цел»: Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов заявил, что «Sexton» не пострадал при пожаре
У 27-этажного здания Гидропроекта под тяжестью снега рухнул козырек
Швеция выделила 6,5 миллионов евро на гуманитарную помощь Венесуэле
В США более 20 человек погибли из-за аномальных холодов
В США продолжает расти число жертв аномальных морозов
Суд арестовал отца сенатора Арушукова и еще четверых фигурантов уголовного дела
Загадочный древний мегаполис обнаружили в ЮАР
Из Третьяковской галереи уволили смотрительницу, из зала которой украли картину Куинджи
В Москве террористов ИГ* приговорили к 14 годам лишения свободы
На почетное место: украденную картину Куинджи вернули в Третьяковку
В январе больше всего взлетели цены на дополнительные товары на АЗС и в общепите
В центре Москвы задержали наркомана - "космонавта"
СКР возбудил уголовное дело по факту смерти россиянина в украинской тюрьме
Новый раунд торговых переговоров США с Китаем пройдет в феврале в Пекине
В Германии запретили совместную разработку с Украиной зенитно-ракетного комплекса
США добиваются, чтобы Пхеньян пустил инспекторов на ядерные объекты КНДР