Работу губернаторов будут оценивать по долгам за коммуналку

СЕГОДНЯ 12:49 2019-02-01T12:49:06+03:00

Долги по коммуналке в регионах будут влиять на рейтинг губернатора Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Минэкономразвития предложили оценивать работу губернаторов по долгам за коммуналку в регионе. Это будет еще один показатель, который в целом повлияет на качество работы властей в стране. Отсутствие задолженности у МУПов, ГУПов и бюджетных организаций будет говорить о том, что губернатор и его команда работают эффективно.

Соответствующий законопроект, разработанный Минэком уже направлен в правительство. Эксперты идею поддерживают, но предлагают расширить категории, включить не только бюджетные организации, но и других плательщиков. Сегодня общий объем задолженности в ЖКХ оценивается в 1,3 трлн рублей.

- Такая мера уже давно назрела, поскольку местные и региональные власти фактически самоустраняются от решения вопросов задолженности потребителей перед ресурсниками, характеризуя их как спор хозяйствующих субъектов, — рассуждает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

В Центре финансовых расчетов приводят статистику: на долю бюджетников в регионах приходится всего одна десятая долгов от общей массы. На 1 ноября 2018 года общий объем задолженности всех потребителей за услуги и ресурсы ЖКХ составлял 1,29 трлн рублей. Только за электроэнергию россияне должны 285 млрд рублей, за год долг вырос почти на 60 миллиардов. Газпром подсчитал, что ему потребители должны 137,7 млрд рублей, рост за год 26 млрд рублей.

Все долги бюджетников часто связаны не с отсутствием дисциплины, а с отсутствием должного финансирования со стороны местных бюджетов, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU