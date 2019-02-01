Трамп потерял «невероятные» суммы за время президентства

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-01T13:21:59+03:00

Однако глава Белого дома признался, что очень любит свою новую работу и намерен баллотироваться на второй срок

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что потерял огромные деньги с тех пор, как стал главой государства, и с насмешкой отметил, что его новая работа является «проигрышной» в финансовом плане. Об этом он рассказал в интервью американской газете The New York Times.

«Я потерял огромные деньги, выполняя эту работу. Это не деньги, это одна из самых проигрышных профессий всех времен. Вы знаете, я, к счастью, в деньгах не нуждаюсь… Но я столько потерял, суммы невероятные» - сказал глава Белого дома.

Тем не менее, Трамп отверг предположения о том, что он может не баллотироваться на переизбрание в следующем году.

«Мне нравится эта работа», - сказал президент.

Он добавил, что не думает о вероятности столкнуться с претендентом на выдвижение из своей партии, даже несмотря на то, что несколько республиканцев рассматривают возможность также баллотироваться.

«У меня большая поддержка в партии» - заявил он.

По данным рейтинга журнала Forbes «400 богатейших американцев», Трамп занял 248-е место, опустившись сразу на 92 позиции. За первый год президентства его состояние уменьшилось на 600 млн долларов, до 3,1 млрд долларов. По состоянию на прошлый год Трамп занимает уже 259-е место с доходом в 3,1 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU