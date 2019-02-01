Google оплатил Роскомнадзору штраф в размере 500 тысяч рублей
Американская компания Google оплатил штраф в размере 500 тысяч рублей, который в ноябре прошлого года был выписан Роскомнадзором.
Корпорация нарушила закон об удалении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией.
С 1 октября прошлого года в России начал действовать закон, который обязывает интернет- поисковики подключаться к реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре, сообщает "РИА-Новости".
Google проигнорировала этот закон, хотя за это был предусмотрен штраф. Позже Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении и возбудил дело 26 ноября прошлого года.
Ведомство обязало выплатить американской корпорации штраф размеров в 500 тысяч рублей.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года ошибка Google раскрыла данные 52,5 млн пользователей по всему миру. Компания раньше, чем ожидалось, прекратит работу Google+ для обычных пользователей.
ИСТОЧНИК KP.RU