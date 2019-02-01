Google оплатил Роскомнадзору штраф в размере 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:54 2019-02-01T14:05:20+03:00

В ноябре прошлого года компания нарушила закон об удалении из поисковой панели ссылок на ресурсы с запрещенной информацией

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Американская компания Google оплатил штраф в размере 500 тысяч рублей, который в ноябре прошлого года был выписан Роскомнадзором.

Корпорация нарушила закон об удалении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией.

С 1 октября прошлого года в России начал действовать закон, который обязывает интернет- поисковики подключаться к реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре, сообщает "РИА-Новости".

Google проигнорировала этот закон, хотя за это был предусмотрен штраф. Позже Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении и возбудил дело 26 ноября прошлого года.

Ведомство обязало выплатить американской корпорации штраф размеров в 500 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года ошибка Google раскрыла данные 52,5 млн пользователей по всему миру. Компания раньше, чем ожидалось, прекратит работу Google+ для обычных пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU