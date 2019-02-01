2019-02-01T14:25:28+03:00
В мире

На Украине предложили использовать марихуану в медицинских целях

Исполняющая обязанности министра здравоохранения страны Супрун отметила, что "это нормальная мировая практика"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, предложила использовать марихуану в медицинских целях.

- Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно, с определенными оговорками, - нормальная мировая практика, - подчеркнула Супрун.

Верховная рада Украины 30 января зарегистрировала на сайте петицию, призывающую разрешить использование марихуаны в научных и медицинских целях. На сегодняшний день она набрала уже 5,7 тысячи подписей из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре прошлого года в Канаде раскупили всю марихуану спустя пять дней после ее легализации. Каннабис был распродан во многих пунктах, в том числе и онлайн-магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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