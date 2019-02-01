2019-02-01T14:44:06+03:00
Политика

В Германии отвергли обвинения в травле российских журналистов

Ранее в МИД РФ заявили о масштабной атаке на российские информационные ресурсы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Германии отвергли обвинения в травле российских журналистов Фото: ZUMA/ТАССВ Германии отвергли обвинения в травле российских журналистов Фото: ZUMA/ТАСС
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Правительство Германии решительно отвергает обвинения МИД РФ в травле российских журналистов. Об этом заявил в на брифинге представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

- Тот, кто делает такие сомнительные утверждения, мало знает о Германии и свободе прессы или сознательно хочет представить Германию в неверном свете - так или иначе", - подчеркнул Зайберт.

Официальный представитель кабмина ФРГ также подчеркнул, что в Германии "свобода прессы - великое благо нашей демократии, она охраняется основным законом".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о масштабной атаке на российские информационные ресурсы в Германии. Политик отметила безосновательную критику и обвинения в пропаганде в адрес телеканала RT Deutsch. Он вещает на немецком языке и пользуется большой популярностью среди местной аудитории. По словам Захаровой, атака на журналистов "осуществляется не без участия государства, это срежиссированная кампания по дискредитации российской прессы", сообщает "ТАСС".

ИСТОЧНИК KP.RU

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