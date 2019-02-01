Рябков назвал число крылатых ракет США в Румынии и в Польше после выхода из ДРСМД

СЕГОДНЯ 14:34 2019-02-01T14:36:31+03:00

Соединенные Штаты декларируют отсутствие планов оснащения комплексов в Европе ударными вооружениями, однако замглавы МИД подчеркнул, что Россия не может игнорировать такую возможность

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Москва не может исключить того, что в Польше и Румынии вскоре могут быть размещены 48 американских крылатых ракет «Томагавк» в ядерном оснащении. По словам замглавы МИД России Сергей Рябков, возможность развертывания 24 таких ракет на территории Румынии уже сейчас реальна.

«Мы не можем закрывать глаза на то, что в потенциале, при наихудшем сценарии, уже сейчас на суше могут появиться 24 крылатые ракеты «Томагавк» в ядерном оснащении. Когда они будут произведены американцами, я не знаю, но такая возможность уже сейчас существует для развертывания в Румынии», - сказал замглавы МИД в интервью телеканалу «Россия-24».

«Когда в Польше ПРО «Иджис Эшор» будут развернуты, к ним еще 24 добавится. Получается, 48 штук суммарно с дальностью 2500 километров. Прочертите циркулем на карте радиус и увидите какие районы европейской части РФ попадают в зону покрытия этих ракет», - добавил замминистра.

Комментируя суть претензий России к США по договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), Рябков сообщил, что системы «Иджис Эшор», элементы которых уже есть в Румынии, вскоре будут размещены и в Польше. Тем временем, помимо средств перехвата баллистических ракет, они могут оснащаться ударными баллистическими ракетами класса «земля — земля».

Дипломат также сообщил, что американская сторона декларируют отсутствие каких-либо планов оснащения этих комплексов ударными вооружениями. Однако, по словам Рябкова, Россия не может закрывать глаза на такую возможность.

«Мы не можем игнорировать такую угрозу», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин пообещал «купировать угрозы» от размещения ПРО в Румынии и Польше, а МИД неоднократно называл «Иджис Эшор» в Румынии и Польше «грубейшим нарушением обязательств» по ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU