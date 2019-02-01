Следственный комитет задержал шестого фигуранта дела Арушуковых

СЕГОДНЯ 14:55 2019-02-01T14:55:41+03:00

По делу Арушуковых проходят уже шесть человек. Фото: Следственный комитет России

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Громкое дело семейства Арушуковых принимает все большие масштабы. В пятницу, 1 февраля, Следственный комитет РФ сообщил о задержании шестого фигуранта – исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз» Алана Кятова.

С топ-менеджером проводят следственные действия. По окончанию допроса СКР намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кятов задержан и допрашивается по факту природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

Алана Кятова досатвили в СК на допрос.Фото: Следственный комитет России

Задержанного по этому делу члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова обвиняют в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля, а также в двух убийствах. По версии следствия, он причастен к расправам над членом движения «Адыгэ-Хасэ» Асланом Жуковым и советником главы КЧР Фралем Шебзуховым.

Его отца Рауля Арушукова и других фигурантов обвиняют в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе. Все фигуранты по решению суда арестованы до 30 марта. Среди них - замгендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минводах Гузер Хашукаев, директор АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Травинов, а также двоюродный брат сенатора – Руслан Арушуков.

Следствию известно, что соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ими создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям.

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Обыски, которые прошли накануне по месту жительства обвиняемого в организации заказных убийств и преступного сообщества, показали, что жил сенатор на очень широкую ногу: дворцы в Карачаево-Черкесии, доллары из чистого золота, богатая коллекция оружия и автопарк машин, которому может позавидовать многие.

Также выяснилось, что у Рауфа есть вид на жительства ОАЭ, и не исключено, что жилплощадь на Персидском заливе. Ни в чем не отказывал он и супруге Аиде, которая пять лет назад решила стать модным дизайнером (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU