2019-02-01T15:02:13+03:00
Политика

В Киргизии запланировано открытие второй российской военной базы

По словам посла республики в РФ "авиабаза в Канте является стабилизирующим фактором для всего региона"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Еще в 2017 году премьер-министр Киргизии рассказал о возможном появлении второй российской военной базы в странеЕще в 2017 году премьер-министр Киргизии рассказал о возможном появлении второй российской военной базы в странеФото: ТАСС
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Правительство Киргизии не исключает открытие второй российской военной базы на юге страны. Об этом сообщил Аликбек Джекшенкулов, посол республики в РФ.

- Прежде всего, мы заинтересованы, чтобы авиабаза находилась на нашей территории. Признательны нашему союзнику по ОДКБ - российской стороне, которая вносит весомый вклад в обеспечение безопасности Кыргызстана, - подчеркнул Джекшенкулов.

Дипломат также отметил, что российская авиабаза в Канте является стабилизирующим фактором для всей Киргизии.

Посол подчеркнул, что регион Ферганской долины очень сложный: поступают данные о передислокации боевиков, сообщает "ТАСС".

- Вероятность их прорыва в соседний Таджикистан и далее на нашу территорию, к сожалению, нарастает, - подытожил Джекшенкулов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российские военные останутся в Киргизии еще на 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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