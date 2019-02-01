В Киргизии запланировано открытие второй российской военной базы
Правительство Киргизии не исключает открытие второй российской военной базы на юге страны. Об этом сообщил Аликбек Джекшенкулов, посол республики в РФ.
- Прежде всего, мы заинтересованы, чтобы авиабаза находилась на нашей территории. Признательны нашему союзнику по ОДКБ - российской стороне, которая вносит весомый вклад в обеспечение безопасности Кыргызстана, - подчеркнул Джекшенкулов.
Дипломат также отметил, что российская авиабаза в Канте является стабилизирующим фактором для всей Киргизии.
Посол подчеркнул, что регион Ферганской долины очень сложный: поступают данные о передислокации боевиков, сообщает "ТАСС".
- Вероятность их прорыва в соседний Таджикистан и далее на нашу территорию, к сожалению, нарастает, - подытожил Джекшенкулов.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российские военные останутся в Киргизии еще на 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU