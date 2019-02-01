2019-02-01T15:09:11+03:00
В мире

Россия и Южная Корея будут поддерживать регулярный диалог по вопросу кибербезопасности

Государства договорились о скорейшей выработки правил ответственного поведения всех стран в информационном пространстве
Елена Гильманова
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Россия и Южная Корея будут поддерживать регулярный диалог по вопросу кибербезопасностиРоссия и Южная Корея будут поддерживать регулярный диалог по вопросу кибербезопасностиФото: REUTERS
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Москва и Сеул выражают общую обеспокоенность угрозами в сфере информационно-коммуникационных технологий и отмечают необходимость в кратчайшие сроки под эгидой Организации Объединённых Наций разработать правила поведения государств в информационном пространстве. Такую информацию МИД РФ сообщил в пятницу, 1 февраля, по итогам третьего раунда российско-южнокорейских межведомственных консультаций по проблематике обеспечения международной информационной безопасности (МИБ).

По итогам встречи обе стороны договорились поддерживать регулярный двусторонний диалог по вопросу кибербезопасности. Между Москвой и Сеулом достигнуто понимание в необходимости наращивать взаимодействие на различных международных площадках, включая Группу правительственных экспертов ООН по МИБ. Кроме того, государства договорились наращивать взаимодействие на других международных площадках, включая Региональный форум АСЕАН по безопасности.

Консультации сторон состоялись в четверг, 31 января, в Сеуле. Российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, послом по особым поручениям Андреем Крутских, состояла из представителей МИД, МВД, Министерства обороны, ФСО и аппарата Совета безопасности. Делегация Южной Кореи была представлена послом по вопросам международной безопасности Кимом Гоном была представлена экспертами внешнеполитического и оборонного ведомства, министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, верховной прокуратуры, Агентства по обеспечению безопасности в интернете и Национального агентства полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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