2019-02-01T15:35:32+03:00
Политика

В Instagram удалили пост Симоньян о помощи раненому в Донбассе ополченцу

Руководство социальной сети отметило, что публикация, якобы. "не соответствовала стандартам сообщества"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Instagram удалили пост Симоньян о помощи раненому в Донбассе ополченцуВ Instagram удалили пост Симоньян о помощи раненому в Донбассе ополченцуФото: Russia Today
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Instagram удалил пост главного редактора RT Маргариты Симоньян, в котором она призывала помочь ополченцу, тяжело раненому в Донбассе.

- Мы удалили вашу публикацию, поскольку она не соответствует стандартам сообщества. Если вы снова нарушите наши правила, ваша учётная запись может быть ограничена в доступе или заблокирована, - прокомментировало руководство социальной сети.

Речь идет об ополченце Мусе Умаханове, который в 2016 году принимал участие в боях на стороне ДНР. Мужчина получил огнестрельное ранение, в результате которого часть его тела оказалась парализованной. Мужчина прикован к инвалидному креслу, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале января Союз журналистов Германии призвал не предоставлять лицензию каналу RT. По словам председателя СЖ ФРГ Франка Юбераль "RT-пропагандистский инструмент Кремля, заряженный на дезинформацию". При этом, на главной странице сайта Союза журналистов Германии стоит девиз «Свобода прессы — фундаментальное право».

ИСТОЧНИК KP.RU

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