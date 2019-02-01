СЕГОДНЯ 15:12 2019-02-01T15:35:32+03:00

В Instagram удалили пост Симоньян о помощи раненому в Донбассе ополченцу Фото: Russia Today

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Instagram удалил пост главного редактора RT Маргариты Симоньян, в котором она призывала помочь ополченцу, тяжело раненому в Донбассе.

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Речь идет об ополченце Мусе Умаханове, который в 2016 году принимал участие в боях на стороне ДНР. Мужчина получил огнестрельное ранение, в результате которого часть его тела оказалась парализованной. Мужчина прикован к инвалидному креслу, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале января Союз журналистов Германии призвал не предоставлять лицензию каналу RT. По словам председателя СЖ ФРГ Франка Юбераль "RT-пропагандистский инструмент Кремля, заряженный на дезинформацию". При этом, на главной странице сайта Союза журналистов Германии стоит девиз «Свобода прессы — фундаментальное право».

ИСТОЧНИК KP.RU