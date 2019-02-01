МВД может передать неиспользуемые посты ДПС для стоянки водителей

СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-01T15:11:31+03:00

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В планах МВД передать неиспользуемые посты ДС в распоряжение Росавтодора. На площадках могут появиться места для отдыха водителей. На таких «островках безопасности» водители будут отдыхать от дороги, а еще смогут укрыться для ремонта авто в случае непогоды. Планируется, что иногда на «островках безопасности» будут дежурить медики и полицейские.

Четыре пилотных участка на федеральных трассах под эти цели уже определены. Они появятся в Ставропольском крае — на 380-м км трассы на Р-217 «Кавказ», в Белгородской области — на 652-м и 678-м км автодороги М-2 «Крым», в Тверской области — на 116-м км автодороги М-10 «Россия».

Сейчас на федеральных трассах организованы более двух тысяч площадок для отдыха водителей, но этого недостаточно. Даже если все закрытые посты ДПС переоборудуют в специальные площадки, то это не спасет, так как территория объекта очень маленькая. К тому же посты всегда находятся недалеко от городов, в таких местах всегда хватает стоянок. Проблема с придорожным обслуживанием как раз там, где поблизости нет населенных пунктов.

По ГОСТу автомобильные площадки должны быть оборудованы каждые 15–55 км в зависимости от категорий дорог, их вместимость от 5 до 50 автомобилей.

- Существующие на трассах «карманы» для отстоя грузового транспорта не охраняются и зачастую даже не освещены. Поэтому участились разбойные нападения на фуры и грабежи. Охраняемые стоянки расположены обычно на крупных транспортных узлах и принадлежат частным структурам, они обходятся в сумму от 200 рублей в сутки, - комментирует газете «Известия» центральный координатор Объединения перевозчиков России Мария Пазухина.

В целом же небольшие площадки не смогут решить проблему стоянок, куда эффективнее вкладывать деньги в организацию крупных комплексов для отдыха. Их можно было совмещать с пунктами весового контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU