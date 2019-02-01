2019-02-01T15:20:46+03:00
В мире

Страны ЕС готовят совместное заявление с призывом к РФ и США сохранить ДРСМД

По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, заявление будет готово «в ближайшие часы»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава европейской дипломатии Федерика МогериниГлава европейской дипломатии Федерика МогериниФото: REUTERS
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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини, вступая в пятницу, 1 февраля, на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Бухаресте, заявила, что все 28 государств-членов Евросоюза в настоящее время готовят совместное заявление с призывом к России и США сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Наше пожелание и призыв - сохранить договор с полной реализацией обеими сторонами. Полагаю, в ближайшие часы будет совместное заявление от 28 стран ЕС», - приводит слова Могерини ТАСС.

При этом дипломат отметила, что министры иностранных дел европейских стран обсудили ситуацию вокруг ДРСМД неформально, так как этот вопрос не входил в официальную повестку дня Совета ЕС, и пришли к выводу, что соглашение необходимо для безопасности мира и контроля над вооружениями.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении своей страны выйти из ДРСМД, который был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Поводом для такого решения стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России. Между тем в Москве уже не раз отмечали, что наша страна неукоснительно соблюдает договор.

А в эту пятницу, как ожидается, госдепартамент США объявит о том, что с субботы Вашингтон приостанавливает свои обязательства по ДРСМД и начинает процесс выхода из него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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