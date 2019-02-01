Грызлов: пытки стали причиной гибели россиянина в украинской тюрьме

СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-01T15:51:24+03:00

Полпред РФ в контактной группе по урегулированию в Донбассе заявил, что жизнь тех, кого удерживает Киев, находиться в опасности

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Экспертиза доказала, что причиной гибели россиянина Валерия Иванова в украинской тюрьме стали пытки. Об этом сообщил в пятницу, 1 февраля, полпред РФ в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов. Он также отметил, что жизнь лиц, которых удерживает Киев, находиться в серьезной опасности.

«Смерть Валерия Иванова - не случайность. Экспертиза показала, что причиной смерти стали пытки. Жизнь людей, которых удерживает Украина, находится в опасности. Российская делегация в контактной группе сделает все, чтобы добиться возвращения незаконно удерживаемых Украиной лиц», - сказал Грызлов журналистам.

Полпред РФ напомнил, что погибший был гражданином России, но во время конфликта проживал на территории Донбасса. Грызлов отметил, что после задержания Иванов был в списках на обмен, но Украина нарушила свои обязательства.

«Он был одним из тех людей, кого Украина обещала освободить, вернуть в Донбасс в декабре 2017 года. Валерий Иванов был в списках на обмен между киевской стороной и луганской стороной, но Украина обманным путем уклонилась от освобождения. Донецк и Луганск свои обязательства выполнили, а Украина – нарушила», - заявил он.

В пятницу, 1 февраля, Следственный комитет РФ по Архангельской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели в колонии во Львовской области в декабре 2018 года Валерия Иванова, который по данным властей самопровозглашенных республик Донбасса, воевал как доброволец на их стороне.

Напомним, что россиянин Валерий Иванов скончался в колонии Дрогобыча Львовской области в декабре прошлого года. Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова заявила, что причиной смерти стал несчастный случай – он неудачно упал с лестницы. Однако представитель Луганской народной республики в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева сообщила, что доброволец умер от побоев за сражение на стороне ЛНР.

Военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР власти Украины начали в апреле 2014 года. По последним данным Организации Объединенных Наций, конфликта унес жизни более 10 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU