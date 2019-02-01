2019-02-01T15:52:27+03:00
В мире

Сенатор Кори Букер объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Демократ стал вторым афроамериканцем, решившим побороться с нынешним хозяином Белого дома Дональдом Трампом
Дарья ИВАШКИНА
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Американский сенатор-демократ Кори БукерАмериканский сенатор-демократ Кори БукерФото: REUTERS
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В пятницу, 1 февраля, сенатор от американского штата Нью-Джерси Кори Букер официально объявил о намерении баллотироваться в президенты США.

Таким образом, 43-летний политик, который ранее был мэром Ньюарка (штат Нью-Джерси), стал вторым афроамериканцем, решившим побороться за высший государственный пост, после сенатора Камалы Харрис из Калифорнии, передает NBC News.

Так, Букер уже разослал сторонникам электронное письмо, в котором объявил о своем решении. «Я считаю, что мы можем построить страну, в которой никто не забыт и никто не остался позади; <…> где в каждом районе есть хорошо оплачиваемая работа; где система уголовного правосудия обеспечивает нашу безопасность; где мы, видя своего лидера по телевизору, испытываем чувство гордости, а не стыда», - написал демократ в своем послании.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, бывший генеральный прокурор штата Калифорния, сенатор-демократ Камала Харрис официально объявила, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, еще в январе. К тому времени число зарегистрированных кандидатов на высший пост в стране уже подобралось к 500.

ИСТОЧНИК KP.RU

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