2019-02-01T16:14:46+03:00
Политика

Сенатор Морозов ответил обвинившему его в трусости депутату Верховной раду

Член Совета Федерации предложил Бориславу Березе встретиться в Сирии, Афганистане или Ливии [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Сенатор Игорь Морозов. Фото:Антон Новодережкин/ТАСССенатор Игорь Морозов. Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
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В пятницу, 1 февраля, российский сенатор Игорь Морозов ответил обвинившему его в трусости депутату Верховной рады Бориславу Березе. Поводом для подобного обвинения стало то, что член Совета Федерации не приехал на дуэль в Киев, как того желал украинец.

Так, в ответ Морозов призвал своего оппонента «не прятаться за свою территорию, которая обагрена кровью». При этом он заявил, что будет ждать украинского парламентария «в театре военных действий», предложив ему самому выбрать, где именно - в Сирии, Афганистане или Ливии.

«Я жду Березу в театре военных действий. В Сирии, в Афганистане, в Ливии. Прятаться на площади, где они расстреливали украинцев снайперским огнем, жгли своих военных - это не делает чести Березе. Пусть выбирает любой театр военных действий. Нечего прятаться за свою территорию, которая обагрена кровью», - сказал сенатор в беседе с ФАН.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Борислав Береза во время брифинга украинской делегации в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) грубо оттолкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву. После этого сенатор Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов потребовал от грубияна сатисфакции. А чуть позже он побеседовал с «Комсомольской правдой» и объяснил свой поступок.

Депутат Рады толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ.Виноватым он себя не чувствует

ИСТОЧНИК KP.RU

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