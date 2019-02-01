2019-02-01T16:35:51+03:00
Общество

Эксперт: «Руководство Apple вняло голосу разума»

Специалист прокомментировал согласие американской корпорации подчиниться требованиям российского законодательства
Ася РОМАНЧУК
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Роскомнадзор проверит корпорацию AppleРоскомнадзор проверит корпорацию AppleФото: REUTERS
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Корпорация Apple пошла навстречу России и согласилась подчиниться требования законодательства по локализации персональных данных россиян на территории страны. 1 февраля Роскомнадзор начал плановую проверку. Это стало возможно после того, как американская корпорация признала факт локализации на территории РФ персональных данных россиян.

Данный шаг очень важен и не только для безопасности пользователей. Руководство компании Apple заняло конструктивную позицию, это может стать примером для многих иностранных компаний, уверен эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия», кандидат философских наук Владимир Киреев.

- Руководстве Apple наконец вняло голосу разума. Хорошо, что они решили пересмотреть вопрос взаимоотношений с Россией. Для многих это будет сигналом, ведь компания является признанным лидером, флагманом и даже знаменем высокотехнологичного сектора мировой экономики, - отмечает Киреев.

Следующий шаг за компаниями Facebook и Telegram, уверен специалист. Они рано или поздно тоже пойдут навстречу и признают российские законы.

С 2015 года все компании, которые занимаются сбором и хранением персональных данных россиян, должны делать это на территории нашей страны. За нарушение этого закона Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении американских компаний Facebook и Twitter, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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