Голикова поручила проверить психоневрологические интернаты

СЕГОДНЯ 16:39 2019-02-01T16:39:29+03:00

При этом Минтруд и Минздрав должны представить предложения по реформированию работы ПНИ к марту

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в пятницу, 1 февраля, на заседании правительственного совета по вопросам попечительства в социальной сфере, заявила о том, что на днях поручила провести проверки психоневрологических интернатов (ПНИ).

«Буквально несколько дней назад я дала поручение в течение двух ближайших месяцев Роструду совместно с Росздравнадзором и Роспотребнадзором провести проверки всех психоневрологических интернатов», - сказала зампредседателя кабмина.

При этом она отметила, что Минтруд совместно с министерством здравоохранения должны уже к марту предложить поправки в нормативные акты правительства, которые предусматривают установление правил организации деятельности ПНИ. «Мы бы хотели, чтобы предложения были представлены к 1 марту 2019 года, то есть в течение месяца. Это непростая работа, но она сильно назрела», - приводит слова Голиковой ТАСС.

Отметим, психоневрологические интернаты уже не раз привлекали внимание общественности и правоохранительных органов. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года стало известно, что в ПНИ «Забота», что в Томской области, работают следователи: тогда правоохранители выясняли, избивали ли сотрудники учреждения подопечных, которые в силу хронических заболеваний, частично или полностью утратили способность к самообслуживанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU