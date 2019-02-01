Экипаж захваченного самолета «Сургут — Москва» награжден медалью
Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев наградил экипаж рейса «Сургут – Москва», который ранее подвергся попытки захвата. Медали «Отличник Аэрофлота» получили командир воздушного судна, второй пилот и бортпроводницы, передает РИА Новости.
«Мы чествуем наш героический экипаж, который совершил гражданский подвиг на рейсе "Сургут - Москва"», - сказал гендиректор авиакомпании.
Напомним, что нештатная ситуация на борту внутреннего авиарейса произошла 22 января. Один из пассажиров следовавшего в московский аэропорт самолета уже после того, как лайнер набрал высоту, потребовал развернуть его и взять курс на Афганистан. Экипаж быстро сориентировался и запросил посадку на запасном аэродроме в Ханты-Мансийске, объяснив захватчику такое действие необходимостью дозаправки. После задержания угонщика резервный борт доставил пассажиров рейса в Шереметьево.
Угонщиком оказался 41-летний, ранее судимый, Павел Шаповалов. Как выяснилось, он не террорист, а просто пьяный дебошир с богатым прошлым, в котором на него было заведено несколько административных дел.
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ИСТОЧНИК KP.RU