2019-02-01T16:53:17+03:00
Общество

Экипаж захваченного самолета «Сургут — Москва» награжден медалью

В авиакомпании отметили гражданский подвиг своих работников
Елена Гильманова
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Экипаж рейса «Сургут — Москва» награждены медалью «Отличник Аэрофлота»Экипаж рейса «Сургут — Москва» награждены медалью «Отличник Аэрофлота»Фото: Иван ВИСЛОВ
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Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев наградил экипаж рейса «СургутМосква», который ранее подвергся попытки захвата. Медали «Отличник Аэрофлота» получили командир воздушного судна, второй пилот и бортпроводницы, передает РИА Новости.

«Мы чествуем наш героический экипаж, который совершил гражданский подвиг на рейсе "Сургут - Москва"», - сказал гендиректор авиакомпании.

Напомним, что нештатная ситуация на борту внутреннего авиарейса произошла 22 января. Один из пассажиров следовавшего в московский аэропорт самолета уже после того, как лайнер набрал высоту, потребовал развернуть его и взять курс на Афганистан. Экипаж быстро сориентировался и запросил посадку на запасном аэродроме в Ханты-Мансийске, объяснив захватчику такое действие необходимостью дозаправки. После задержания угонщика резервный борт доставил пассажиров рейса в Шереметьево.

Угонщиком оказался 41-летний, ранее судимый, Павел Шаповалов. Как выяснилось, он не террорист, а просто пьяный дебошир с богатым прошлым, в котором на него было заведено несколько административных дел.

Как житель Сургута Боинг угнать пытался.Пьяный преступник пытался ворваться в кабину пилотов. Командир воздушного судна принял решение садиться на ближайшем аэродроме в Ханты-Мансийске

ИСТОЧНИК KP.RU

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