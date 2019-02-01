Трамп: хорошие отношения США и РФ - «фантастически хорошая вещь» для обеих стран и всего мира

СЕГОДНЯ 17:17 2019-02-01T17:17:49+03:00

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Президент США Дональд Трамп, объявляя в пятницу, 1 февраля, о начале процедуры выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил о готовности Вашингтона, несмотря ни на что, вести переговоры с Москвой.

По мнению хозяина Белого дома, улучшить российско-американские отношения возможно после достижения договоренностей по контролю над вооружениями. При этом он назвал хорошие отношения между США и РФ «фантастически хорошей вещью» для всего мира.

«Мы готовы, возможно, в первый раз в истории, к отличным отношениям (с Россией) в экономическом, торговом, политическом и военном аспекте. Это будет фантастически хорошо для России и Соединенных Штатов и замечательно для всего мира», - говорится в заявлении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще 20 октября прошлого года президент США заявил о намерении своей страны выйти из ДРСМД. А в эту пятницу, 1 февраля, он объявил о том, что Вашингтон со 2 февраля приостанавливают участие в договоре.

ИСТОЧНИК KP.RU