2019-02-01T17:44:37+03:00
Происшествия

Туристы застряли вниз головой на одном из самых страшных аттракционов мира

Пассажиры американских горок ждали спасения полчаса
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Во время одной из поездок аттракцион дал сбойВо время одной из поездок аттракцион дал сбойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Тайване в парке развлечений туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов мира. Кабинка на американских горках застряла во время движения и пассажиры оказались подвешенными вниз головой на огромной высоте.

Отмечается, что эта горка знаменита тем, что имеет огромную высоту и длину. Однако экстремальный со всего мира ежедневно приезжают сюда, чтобы испытать острые ощущения.

Во время одной из поездок аттракцион дал сбой, и около 20 человек, находящихся в этот момент в кабинке, застряли на большой высоте. На помощь туристам прибыли спецслужбы, однако пока они решали, как организовать операцию по спасению, несчастные пассажиры были вынуждены ждать на сломанном аттракционе около полчаса, пишет ФАН.

В результате, спасателям удалось спустить на землю всех отдыхающих. В результате происшествия никто не пострадал, однако многие посетители американских горок были очень напуганы, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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