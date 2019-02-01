Туристы застряли вниз головой на одном из самых страшных аттракционов мира

СЕГОДНЯ 17:44 2019-02-01T17:44:37+03:00

Во время одной из поездок аттракцион дал сбой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На Тайване в парке развлечений туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов мира. Кабинка на американских горках застряла во время движения и пассажиры оказались подвешенными вниз головой на огромной высоте.

Отмечается, что эта горка знаменита тем, что имеет огромную высоту и длину. Однако экстремальный со всего мира ежедневно приезжают сюда, чтобы испытать острые ощущения.

Во время одной из поездок аттракцион дал сбой, и около 20 человек, находящихся в этот момент в кабинке, застряли на большой высоте. На помощь туристам прибыли спецслужбы, однако пока они решали, как организовать операцию по спасению, несчастные пассажиры были вынуждены ждать на сломанном аттракционе около полчаса, пишет ФАН.

В результате, спасателям удалось спустить на землю всех отдыхающих. В результате происшествия никто не пострадал, однако многие посетители американских горок были очень напуганы, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU