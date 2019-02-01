2019-02-01T17:46:20+03:00
Москва

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана

При этом в ближайшие выходные в столице продолжится оттепель
Дарья ИВАШКИНА
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В Москве объявили желтый уровень опасности из-за туманаВ Москве объявили желтый уровень опасности из-за туманаФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве. Дело в том, что с 21:00 пятницы, 1 февраля, до 09:00 субботы, то есть в течение 12 часов, в столице ожидается сильный туман.

«Степень интенсивности погодных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна, туман», - говорится на сайте Гидрометцентра России.

При этом в ближайшие выходные, 2 и 3 февраля, в мегаполисе продолжится оттепель. Так, в субботу будет около нуля градусов, а в воскресенье воздух в городе прогреется до +3 градусов.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлые выходные на Москву обрушился мощный снегопад. Тогда в столице выпало 20 миллиметров осадков, то есть почти половины месячной нормы (42 миллиметра). Высота сугробов в городе достигла 52 сантиметров. А в среду, 30 января, в мегаполис пришла рекордная оттепель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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