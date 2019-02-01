Суд в Москве арестовал седьмого фигуранта «дела Арашуковых»

СЕГОДНЯ 17:54 2019-02-01T18:05:18+03:00

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В пятницу, 1 февраля, Басманный суд Москвы арестовал седьмого фигуранта «дела Арашуковых» - дела о создании преступного сообщества и хищении природного газа на 30 миллиардов рублей. Речь идет об исполнительном директоре АО «Ессентукигоргаз» Алане Кятове.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил Кятова в СИЗО на два месяца - до 31 марта.

При этом в ходе судебного заседания представитель следственных органов отметил, что подозреваемый может скрыться или каким-то иным способом повлиять на расследование. Также он заметил, что причастность Кятова установлена на основании показаний свидетеля.

Между тем исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз» попросил не удовлетворять ходатайство следствия, заметив, что ранее сам явился в ФСБ по Карачаево-Черкесии. А защитник предпринимателя предложил отпустить его под залог или избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 30 января, прямо в зале заседаний Совета Федерации задержали Рауфа Арашукова. Как выяснилось, представителю Карачаево-Черкесии вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. А чуть позже стало известно о задержании отца сенатора: Рауля Арашукова заподозрили в организации преступного сообщества и хищении природного газа на 30 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU