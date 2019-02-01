Родители все чаще ищут увлечения для детей в интернете

СЕГОДНЯ 18:03 2019-02-01T18:08:35+03:00

В приоритете россиян секции близкие к дому, однако ради спорта многие готовы рассмотреть предложения и вдалеке от места проживания

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Молодые родители чаще ищут секции для своих детей в интернете, и меньше ориентируются на рекомендации родственников и знакомых. Такие результаты показал опрос сервиса объявлений Юла совместно с Research.Mail.Ru, в котором приняло участие 3 тысячи человек.

По полученным данным, матери и отцы в возрасте от 23 до 34 лет в 2,5 раза чаще чем родители в возрасте старше 35 лет подбирают секции для ребенка через поисковики, на форумах, а также на сервисах объявлений.

Выяснилось, что большинство россиян ищут дополнительные занятия, тренеров, репетиторов непосредственно рядом с домом. Так 85% просмотров на Юле приходится на предложения в радиусе менее 1 км. Однако на такие направления, как гимнастика, танцы и хоккей, многие готовы записать своего ребенка и дальше от дома – просмотры предложений в радиусе от 5 км и дальше.

Что касается финансовой стороны вопроса, то треть родителей тратит на увлечения для детей от 2 до 5 тысяч рублей в месяц. 17% респондентов заявили, что их ребенок посещает бесплатные занятия. Больше 10 тысяч рублей в месяц на секции готовы отдать 11% опрошенных.

По данным Юлы за прошлый год, дороже всего россиянам обошлись курсы английского языка. Одно занятие на сервисе объявлений стоит в среднем 2 630 рублей. Уроки по вокалу также достаточно дорогие - 2 610 рублей. Занятия по подготовке в школу предлагают в среднем за 2 500 рублей. Самыми доступными по цене являются занятия по шахматам (820 рублей за урок), фигурному катанию (1 070 рублей) и общей физической подготовке (1 380 рублей).

В ходе опроса выяснилось, что самыми популярными являются спортивные секции (66%). По данным сервиса объявлений Юла, большее количество услуг тренеров оказалось в спортивных направлениях — борьба (25%), футбол (15%) и бег (9%). В конце списка в прошлом году стоят предложения по обучению ИЗО, волейболу и баскетболу. Среди секций лидерами являются танцы (67%), хоккей (10%) и футбол (8%). Самыми же непопулярными на сервисе стали занятия по плаванию, шахматам и баскетболу.

В опросе приняло участие 3 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU