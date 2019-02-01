Украина оценила ущерб от «российской блокады» Азовского моря
В пятницу, 1 февраля, стало известно, что на Украине уже оценили ущерб от «российской блокады» Азовского моря. Как заявил министр инфраструктуры незалежной Владимир Омелян, морская отрасль страны понесла убытки в размере 10 миллиардов гривен (это около 23,5 миллиарда рублей).
«Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 миллиардов гривен, если брать в совокупности и государственные предприятия, и «Администрацию морских портов Украины», и влияние на регион», - сказал политик УНИАН.
Кстати, отметим, ранее Омелян не раз выступал с абсурдными заявлениями. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года он объявил о том, что его ведомство подготовило проект решения о прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. При этом министр инфраструктуры соседнего государства посоветовал украинцам, имеющим родственников в РФ, перевезти их в незалежную, так как на Украине, по его мнению, «лучше ситуация с экологией и безопасностью».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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