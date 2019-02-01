Госдума планирует увеличить штрафы для уклонистов

СЕГОДНЯ 18:25 2019-02-01T18:25:28+03:00

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Штрафы для уклонистов от армии могут увеличить. Это коснется всех, кто решил «побегать» от своей гражданской обязанности.

Законопроект об увеличении наказания уже внесен в Госдуму. Его рассмотрят в ближайшее время. Документ был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Штрафы вырастут не только для тех, кто не откликнулся на повестку, но и для тех, кто уклоняется от медицинского обследования. За потерю документов или за их порчу тоже придется платить.

Авторы документа подчеркивают его актуальность. Только в 2017 году военные комиссары не смогли оповестить около 150 тысяч молодых людей, сообщает телеканал «360».

Это не единое новшество, которое коснется призывников. Отчисленным студентам и выпускникам школ тоже станет сложнее косить от армии. Отяготить жизнь уклонистов взялся первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он разработал законопроект, по которому приходить в военкомат молодых людей заставят и без повестки.

ИСТОЧНИК KP.RU