2019-02-01T18:25:28+03:00
Политика

Госдума планирует увеличить штрафы для уклонистов

Документ будет рассматриваться нижней палатой
Ася РОМАНЧУК
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Жизнь уклонистов усложнитсяЖизнь уклонистов усложнитсяФото: Александр ГЛУЗ
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Штрафы для уклонистов от армии могут увеличить. Это коснется всех, кто решил «побегать» от своей гражданской обязанности.

Законопроект об увеличении наказания уже внесен в Госдуму. Его рассмотрят в ближайшее время. Документ был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Штрафы вырастут не только для тех, кто не откликнулся на повестку, но и для тех, кто уклоняется от медицинского обследования. За потерю документов или за их порчу тоже придется платить.

Авторы документа подчеркивают его актуальность. Только в 2017 году военные комиссары не смогли оповестить около 150 тысяч молодых людей, сообщает телеканал «360».

Это не единое новшество, которое коснется призывников. Отчисленным студентам и выпускникам школ тоже станет сложнее косить от армии. Отяготить жизнь уклонистов взялся первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он разработал законопроект, по которому приходить в военкомат молодых людей заставят и без повестки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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