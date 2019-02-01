Госдума планирует увеличить штрафы для уклонистов
Штрафы для уклонистов от армии могут увеличить. Это коснется всех, кто решил «побегать» от своей гражданской обязанности.
Законопроект об увеличении наказания уже внесен в Госдуму. Его рассмотрят в ближайшее время. Документ был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Штрафы вырастут не только для тех, кто не откликнулся на повестку, но и для тех, кто уклоняется от медицинского обследования. За потерю документов или за их порчу тоже придется платить.
Авторы документа подчеркивают его актуальность. Только в 2017 году военные комиссары не смогли оповестить около 150 тысяч молодых людей, сообщает телеканал «360».
Это не единое новшество, которое коснется призывников. Отчисленным студентам и выпускникам школ тоже станет сложнее косить от армии. Отяготить жизнь уклонистов взялся первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он разработал законопроект, по которому приходить в военкомат молодых людей заставят и без повестки.
ИСТОЧНИК KP.RU