2019-02-01T18:41:35+03:00
Происшествия

Аспиранта мехмата МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки

По некоторым данным, 25-летний уроженец Нижнекамска делал бомбы прямо в общежитии
Дарья ИВАШКИНА
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Аспиранта мехмата МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчаткиАспиранта мехмата МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчаткиФото: Иван ВИСЛОВ
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В пятницу, 1 февраля, появилась информация о задержании аспиранта механико-математического факультета МГУ. По некоторых данным, молодого человека арестовали по подозрению в изготовлении взрывчатки в общежития университета, расположенного на Ленинских горах в Москве.

Как рассказал информированный источник, речь идет о 25-летнем уроженце Нижнекамска, на след которого правоохранители вышли в ходе расследования дела, возбужденного после обнаружения самодельного взрывного устройства (СВУ) в подмосковной Балашихе в январе этого года.

«В ходе обыска в его комнате были обнаружены следы взрывчатки, армейская одежда, рации, телефоны и анархистская литература», - сказал собеседник «Интерфакса».

Напомним, 11 января текущего года в подмосковной Балашихе действительно было обнаружено СВУ. Бомбу нашли возле магазина «Дачник», расположенного на Владимирской улице.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в Москве задержали 14-летнего школьника. Причем тогда во время обыска в квартире, где проживал подросток, правоохранители также нашли детали взрывного устройства. А вскоре в отношении задержанного возбудили уголовное дело по двум статьям - «незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ» и «незаконное изготовление взрывных устройств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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