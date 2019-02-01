2019-02-01T19:10:37+03:00
Спорт

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 12 российских легкоатлетов за допинг

В частности, виновными в нарушении антидопинговых правил были признаны олимпийский чемпион Иван Ухов и чемпион мира Люкман Адамс
Дарья ИВАШКИНА
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Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 12 российских легкоатлетов за допингСпортивный арбитражный суд дисквалифицировал 12 российских легкоатлетов за допингФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 1 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил.

Так, восемь легкоатлетов из 12 были дисквалифицированы на четыре года. Речь идет об Иване Ухове, Екатерине Галицкой, Юлии Кондаковой, Светлане Школиной, а также Люкмане Адамсе, Анне Булгаковой, Татьяне Фировой и Иване Юшкове. Кроме того, Гульфия Агафонова и Татьяна Белобородова были отстранены на восемь лет, а Вера Ганеева получила дисквалификацию сроком на два года.

При этом CAS аннулировал и некоторые результаты легкоатлетов, сообщается на сайте суда. Таким образом, Россия лишится двух медалей летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне: тогда Ухов завоевал золото, а Школина - бронзу. Помимо этого, наша команда потеряет золотые награды Школиной и Белобородовой, завоеванные на чемпионате мира 2013 года в Москве.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе стало известно о дисквалификации еще двух российских легкоатлетов - Алексея Киселева Василия Минаева. Обоих спортсменов отстранили на четыре года, так как в их допинг-пробах был обнаружен мельдоний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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