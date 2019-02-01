2019-02-01T19:59:52+03:00
Наука

Назван богатейший человек в истории

Ученые представили в музее искусств американского Северо-Западного университета репродукцию средневековой рукописи «Каталонский атлас»
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: Bibliotheque nationale de FranceФото: Bibliotheque nationale de France
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В музее искусств Северо-Западного университета (США) открылась выставка, которая рассказывает об огромных богатствах и влиянии Африки в средние века. В частности, на ней можно увидеть репродукцию средневековой рукописи «Каталонский атлас», на которой, как считают ученые, изображен самый богатый человек в истории.

Речь идет о карте, созданной в 1375 году на средиземноморском острове Майорка. На ней в самом центре - на пересечении торговых путей - изображен правитель средневекового государства Мали Манса Муса, держащий в руках золотую монету пишет портал Live Science.

Известно, что Манса Муса правил Мали около 30 лет в первой половине IX века и полностью контролировал добычу золота в регионе. При этом малийское золото в то время было самым чистым и востребованным.

«Трудно представить, чтобы кто-то сегодня обладал таким же богатством, какое было у него», - сказала куратор выставки Кэтлин Бикфорд Берзок.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе появилась информация о том, что за последние десять лет количество долларовых миллиардеров в мире увеличилось почти в два раза - до 2208 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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