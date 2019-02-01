Захарова: Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с выходом США из ДРСМД

СЕГОДНЯ 20:17 2019-02-01T20:17:19+03:00

Представитель МИД РФ назвала отказ Вашингтона от соглашения стратегией по снятию с себя обязательств в различных сферах

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В частности, она отметила, что Москва предпримет ответные меры на приостановку Вашингтоном со 2 февраля выполнения своих обязательств в рамках соглашения.

«Москва оставляет за собой право и на соответствующую реакцию на ответные действия (в связи с выходом США из ДРСМД). Естественно, это будет сделано», - сказала дипломат в эфире телеканала «Россия».

При этом Захарова назвала отказ Соединенных Штатов от ДРСМД стратегией по снятию с себя обязательств в различных сферах. Как заметила представитель российского внешнеполитического ведомства, данное решение США никак не связано с РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 1 февраля, президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода своей страны из ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU