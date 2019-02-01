2019-02-01T20:17:19+03:00
Политика

Захарова: Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с выходом США из ДРСМД

Представитель МИД РФ назвала отказ Вашингтона от соглашения стратегией по снятию с себя обязательств в различных сферах
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В частности, она отметила, что Москва предпримет ответные меры на приостановку Вашингтоном со 2 февраля выполнения своих обязательств в рамках соглашения.

«Москва оставляет за собой право и на соответствующую реакцию на ответные действия (в связи с выходом США из ДРСМД). Естественно, это будет сделано», - сказала дипломат в эфире телеканала «Россия».

При этом Захарова назвала отказ Соединенных Штатов от ДРСМД стратегией по снятию с себя обязательств в различных сферах. Как заметила представитель российского внешнеполитического ведомства, данное решение США никак не связано с РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 1 февраля, президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода своей страны из ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Меркель заявила о готовности использовать ближайшие полгода для спасения ДРСМД
Польша призвала США разместить в Европе ядерные ракеты
В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков
Назван богатейший человек в истории
В Белом доме заявили, что РФ предлагала США совместно выйти из ДРСМД
Тимошенко и Гриценко сообщили о том, что их преследуют должностные лица из госорганов
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 12 российских легкоатлетов за допинг
Аспиранта мехмата МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки
Госдума: если США собираются выходить из договоренностей, Москве нельзя впадать в гонку вооружений
Госдума планирует увеличить штрафы для уклонистов
Украина оценила ущерб от «российской блокады» Азовского моря
Родители все чаще ищут увлечения для детей в интернете
В Подмосковье можно рассчитать плат у за вывоз мусора в режиме онлайн
Суд в Москве арестовал седьмого фигуранта «дела Арашуковых»
В ответ на разрыв договора РСМД Россия может выйти из соглашения СНВ-3
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Туристы застряли вниз головой на одном из самых страшных аттракционов мира
Трамп заявил, что США подготовят военный ответ на «нарушение» Россией ДРСМД
"Мы обязательно будем реагировать, не вступая в то же время в гонку вооружений": В Совфеде отреагировали на выход США из ДРСМД
Трамп: хорошие отношения США и РФ - «фантастически хорошая вещь» для обеих стран и всего мира
Трамп: США со 2 февраля приостанавливают участие в ДРСМД
Экипаж захваченного самолета «Сургут — Москва» награжден медалью
Голикова поручила проверить психоневрологические интернаты
Эксперт: «Руководство Apple вняло голосу разума»
Книга с произведениями Довлатова пополнила список запрещенных на Украине изданий
Сенатор Морозов ответил обвинившему его в трусости депутату Верховной раду
Сенатор Кори Букер объявил о намерении баллотироваться в президенты США