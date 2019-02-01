2019-02-01T20:36:38+03:00
Общество

В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков

По некоторым данным, граждан РФ заподозрили в контрабанде наркотиков
Дарья ИВАШКИНА
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Флаг Кабо-ВердеФлаг Кабо-ВердеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 1 февраля, появилась информация о задержании в Кабо-Верде 11 российских моряков. Как уточнили в посольстве РФ, граждан нашей страны арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков.

Также в дипмиссии отметили, что в настоящее время дипломаты пытаются выяснить все обстоятельства задержания и находятся на связи с моряками. «На данный момент посольство находится в тесном контакте со следственными органами Кабо-Верде и непосредственно с задержанными. Проводятся необходимые следственные процедуры по определению всех необходимых деталей этой ситуации», - сказал представитель посольства ТАСС.

Между тем, по информации сетевого издания «Морской бюллетень», моряков с судна ESER, ходящего под флагом Панамы, задержали в порту Прая на Кабо-Верде, где те сделали вынужденную остановку после того, как один из членов экипажа умер по неустановленной причине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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