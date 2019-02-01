2019-02-01T21:14:33+03:00
В мире

Меркель заявила о готовности использовать ближайшие полгода для спасения ДРСМД

Как считает канцлер ФРГ, окно для переговоров нужно держать открыты
Дарья ИВАШКИНА
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Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в пятницу, 1 февраля, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявила о готовности ФРГ использовать ближайшие шесть месяцев для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Причем, по мнению главы немецкого правительства, именно Россия «нарушила ДРСМД», однако, как она считает, окно для переговоров нужно держать открытым. «Мы приложим все силы, чтобы использовать шестимесячный срок для дальнейших переговоров», - приводит слова Меркель ТАСС.

Отметим, как ожидается, именно шесть месяцев потребуется США, чтобы окончательно выйти из ДРСМД. При этом, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон уже 2 февраля начнет процедуру приостановки своего участия в договоре.

Поводом для такого решения стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны РФ. Однако наша страна с этими обвинениями категорически не согласна: российские власти неоднократно заявляли, что Москва строго соблюдает свои обязательства по ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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