Навальный отказался помогать соратникам в оплате миллионного штрафа за погромы

СЕГОДНЯ 22:11 2019-02-01T22:11:25+03:00

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Блогер-оппозиционер Алексей Навальный вновь отрекся от своих сторонников, попавших в беду. После майских протестов, на которые он созывал через соцсети молодежь, многие парни и девушки загремели в полицию за уличные погромы. И вот в прессе прошла новость о том, что Навальный благородно встал на защиту активистов из Петербурга - Богдана Литвина и Дениса Михайлова. Якобы блогер обратился во Фрунзенский суд, чтобы пойти соответчиком по их делу. Проще говоря: он готов выплатить штраф в 11 миллионов рублей. Школьники, протестующие против власти, вытоптали дорогущие кусты и цветы, которые после несанкционированного митинга пришлось вырубить коммунальщикам.

Но Навальный открестился от этой новости. Причем сделал это не сам.

- Про ходатайство Навального в Фрунзенский суд Петербурга – фейк, конечно, любое нормальное СМИ такой фейк само легко отличит даже просто по «цитируемому» содержанию, - написал директор ФБК Иван Жданов.

- Навальный не отправлял никаких «ходатайств» в суд. При этом удивительно, что Фонтанка отказывается писать, что мы опровергаем эту информацию, и требует, чтобы мы направили им письменное сообщение об этом, - возмутилась пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Помните пафосные лозунги на всех оппозиционных катавасиях: «Один за всех и все за одного»? Навальный, словно сектантский проповедник, убеждает школьников: выходите на улицы, не бойтесь, наши юристы вам помогут! А что на деле? Заряженные провокаторы подталкивают толпу на драку с полицией, парням мнут бока резиновыми дубинками, потом им выписывают безумные штрафы. Но помощи от дяди Лёши им ждать не приходится. Вы к нему с такой чепухой не лезьте. Дядю Лёшу ждут заморские курорты и лобстеры. А вы тихонечко отвалите со своими миллионными штрафами и поломанными судьбами.

ИСТОЧНИК KP.RU