МЭР: Медведев передал Белоруссии доказательства ввоза «санкционки» через ее территорию

СЕГОДНЯ 22:17 2019-02-01T22:17:46+03:00

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал об итогах заседания межправительственного совета ЕАЭС, которое прошло в пятницу, 1 февраля, в Алма-Ате. В частности, по его словам, в ходе этой встречи премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас обсудили проблему поставок санкционной продукции в нашу страну через территорию Белоруссии.

«Во время заседания в узком составе один из вопросов, который поднимался - вопрос поставок санкционных товаров через серые каналы, через территорию Белоруссии на российский рынок», - сказал Орешкин.

При этом, как подчеркнул министр, российская сторона предъявила белорусскому премьеру доказательства ввоза «санкционки» через территорию его страны. «Румас поставил под сомнение, что такое (незаконные поставки) происходит. В ответ на это Дмитрий Анатольевич представил материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара, компании, которая в этом задействована», - приводит слова руководителя МЭР ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что отдельные пункты союзного договора России и Белоруссии все еще не выполняются. В частности, как тогда отметил глава Минфина, на российскую территорию из соседнего государства регулярно попадают санкционные и подакцизные товары.

ИСТОЧНИК KP.RU