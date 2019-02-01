Маргарита Симоньян возглавила рейтинг самых цитируемых российских журналистов

СЕГОДНЯ 22:44 2019-02-01T22:46:21+03:00

В 2018 году главред RT поднялась в списке на одну позицию по сравнению с предыдущем годом

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Исследовательская компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых цитируемых российских журналистов за 2018 год. Так, возглавила его главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

При этом, по данным составителей списка, самым цитируемым высказыванием Симоньян стало сообщение о том, что она взяла интервью у Александр Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания считает причастными к отравлению бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кстати, главред RT в прошлом году поднялась в рейтинге цитируемости на одну позицию: дело в том, что в 2017-м она была на второй строчке.

Стоит отметить и тот факт, что в рейтинг самых цитируемых российских журналистов за 2018 года впервые вошел специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который уже на протяжении почти 20 лет освещает военные конфликты и передает репортажи из самых «горячих» точек планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU