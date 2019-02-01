Маргарита Симоньян возглавила рейтинг самых цитируемых российских журналистов
Исследовательская компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых цитируемых российских журналистов за 2018 год. Так, возглавила его главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
При этом, по данным составителей списка, самым цитируемым высказыванием Симоньян стало сообщение о том, что она взяла интервью у Александр Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания считает причастными к отравлению бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Кстати, главред RT в прошлом году поднялась в рейтинге цитируемости на одну позицию: дело в том, что в 2017-м она была на второй строчке.
Стоит отметить и тот факт, что в рейтинг самых цитируемых российских журналистов за 2018 года впервые вошел специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который уже на протяжении почти 20 лет освещает военные конфликты и передает репортажи из самых «горячих» точек планеты.
ИСТОЧНИК KP.RU