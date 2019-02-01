2019-02-01T23:05:41+03:00
В мире

Трамп заявил о желании заключить новый ДРСМД

При этом президент США обратил внимание на важность «привлечения других стран» к участию в соглашении
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В пятницу, 1 февраля, президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом он обратил внимание на важность «привлечения других стран» к участию в соглашении.

«Я рассчитываю на то, что мы сможем собрать всех в одной большой и красивой комнате и заключить новое соглашение, которое будет гораздо лучше. Определенно я бы хотел, чтобы это произошло», - сказал американский лидер.

Также хозяин Белого дома подчеркнул, что США не собираются быть «единственными, кто выполняет ДРСМД». «Мы не можем ставить себя в проигрышное положение и ограничивать то, что мы делаем, пока другие не поступают так же и не соблюдают соглашение», - приводит слова Трампа агентство Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 1 февраля, президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода своей страны из ДРСМД. Поводом для такого решения стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России. Однако в Москве уже неоднократно заявляли о том, что наша страна строго соблюдает свои обязательства по ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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