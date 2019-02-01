МЧС предупредило москвичей о гололеде и тумане в ночь на субботу

1 Февр. 23:27 2019-02-01T23:27:10+03:00

Туман и гололед ожидаются в Москве до 10:00 субботы, 2 февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В спасательном ведомстве посоветовали жителям столицы быть внимательными и осторожными

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В пятницу, 1 февраля, МЧС предупредило москвичей о неблагоприятных метеорологических явлениях. Так, в ночь на субботу, 2 февраля, в столице ожидается гололед и сильный туман.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 10:00 2 февраля местами в Москве ожидается гололед, туман с видимостью 500-1000 метров», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте столичного главка МЧС России.

При этом в спасательном ведомстве посоветовали жителям мегаполиса быть внимательными и осторожными, а автомобилистам рекомендовали значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве из-за тумана. Также в Гидрометцентре России отметили, что в ближайшие выходные, 2 и 3 февраля, в городе продолжится оттепель.

ИСТОЧНИК KP.RU