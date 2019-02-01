2019-02-01T23:27:10+03:00
Москва

МЧС предупредило москвичей о гололеде и тумане в ночь на субботу

В спасательном ведомстве посоветовали жителям столицы быть внимательными и осторожными
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Туман и гололед ожидаются в Москве до 10:00 субботы, 2 февраляТуман и гололед ожидаются в Москве до 10:00 субботы, 2 февраляФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 1 февраля, МЧС предупредило москвичей о неблагоприятных метеорологических явлениях. Так, в ночь на субботу, 2 февраля, в столице ожидается гололед и сильный туман.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 10:00 2 февраля местами в Москве ожидается гололед, туман с видимостью 500-1000 метров», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте столичного главка МЧС России.

При этом в спасательном ведомстве посоветовали жителям мегаполиса быть внимательными и осторожными, а автомобилистам рекомендовали значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве из-за тумана. Также в Гидрометцентре России отметили, что в ближайшие выходные, 2 и 3 февраля, в городе продолжится оттепель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Bloomberg: Венесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границу
Меркель объявила, что удаляет свою страницу в Facebook
Верховный суд России отклонил очередную жалобу на блокировку Telegram
Трамп заявил о желании заключить новый ДРСМД
Маргарита Симоньян возглавила рейтинг самых цитируемых российских журналистов
МЭР: Медведев передал Белоруссии доказательства ввоза «санкционки» через ее территорию
Навальный отказался помогать соратникам в оплате миллионного штрафа за погромы
Обвиняемая в педофилии модель Анна Лисовская объявила голодовку в СИЗО
Трамп заявил о высокой вероятности введения ЧП для строительства стены на границе с Мексикой
Меркель заявила о готовности использовать ближайшие полгода для спасения ДРСМД
Польша призвала США разместить в Европе ядерные ракеты
В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков
Захарова: Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с выходом США из ДРСМД
Назван богатейший человек в истории
В Белом доме заявили, что РФ предлагала США совместно выйти из ДРСМД
Тимошенко и Гриценко сообщили о том, что их преследуют должностные лица из госорганов
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 12 российских легкоатлетов за допинг