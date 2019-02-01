Верховный суд России отклонил очередную жалобу на блокировку Telegram

1 Февр. 23:33 2019-02-01T23:39:28+03:00

13 апреля Таганский суд Москвы принял решение об ограничении доступа к мессенджеру Telegram в России Фото: REUTERS

Пользователи мессенджера жаловались на отказ Мещанского районного суда Москвы принять их иск

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В пятницу, 1 февраля, Верховный суд России отклонил жалобу на отказ Мещанского районного суда Москвы принять коллективный иск, связанный с блокировкой популярного мессенджера Telegram.

«Суд отклонил жалобу на отказ Мещанского суда принять иск к рассмотрению», - сообщил ТАСС представитель суда.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре 2017 года суд Мещанского района Москвы признал компанию Telegram Messenger LLP виновной в отказе предоставления ключей декодирования данных правоохранительным органам и назначил штраф в 800 тысяч рублей.

Позже, 13 апреля 2018 года, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Юристы Telegram неоднократно пытались обжаловать решение суда относительно блокировки, в итоге 28 августа Telegram по решению суда частично дал доступ спецслужбам к данным пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU