2019-02-02T02:41:28+03:00
Политика

МИД РФ назвал «абсолютно голословной» критику США в адрес России по вопросам разоружения

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что «Вашингтон игнорирует цивилизованную практику межгосударственного общения» и переговоров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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МИД России считает, что истинной причиной таких действий Вашингтона является реальное и весьма серьёзное ослабление позиций США на международной аренеМИД России считает, что истинной причиной таких действий Вашингтона является реальное и весьма серьёзное ослабление позиций США на международной аренеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел России прокомментировало «новый всплеск абсолютно голословных критических комментариев со стороны США по поводу выполнения российских обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН)».

В пресс-релизе внешнеполитического ведомства говорится, что Вашингтон «в бездоказательной, но подчеркнуто безапелляционной манере» «игнорирует цивилизованную практику межгосударственного общения и переговорного урегулирования возникающих вопросов».

«Вызывает глубокое сожаление, что нарочито менторская манера подачи и вольной компиляции своих домыслов стала уже традицией для США, – отмечают в МИД, и тут же объясняют причину такого тона американцев. – Видимо, таким образом Вашингтон пытается подвести хоть какие-то основы под свои претензии на обладание «исключительным правом» судить и наказывать «провинившихся».

Российские дипломаты напоминают, что наша страна «неизменно, последовательно и безусловно выполняет свои обязательства в области КВРН».

При этом в министерстве подчеркивают, что категорически отвергают методы и средства, которыми пользуется Вашингтон, рассматривая их «как сугубо пропагандистский трюк», цель которого – попытаться убедить мировое сообщество в том, что только действия США «могут быть оправданны, так как они якобы нацелены на укрепление мира и безопасности».

Как отмечает МИД, есть все основания полагать, что истинная причина таких действий – «реальное и весьма серьёзное ослабление позиций США на международной арене».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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