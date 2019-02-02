Пожар в отеле в Буэнос-Айресе: погиб один человек, пострадали более 50

СЕГОДНЯ 03:33 2019-02-02T03:54:41+03:00

Машины пожарных и «Скорые» у отеля Las Naciones в центре Буэнос-Айреса Фото: Twitter.com

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В пятницу, 1 февраля, вспыхнул крупный пожар в отеле Las Naciones, расположенном в центре Буэнос-Айреса. В погиб как минимум один человек: 55-летняя женщина скончалась в больнице. Еще 52, в том числе восемь детей и подростков, пострадали.

В основном, у госпитализированных отравление угарным газом, но четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщает издание Perfil.

Изначально огонь вспыхнул на пятом этаже 30-этажного здания отеля Las Naciones на проспекте Корриентес, пожарные смогли его локализовать лишь через полтора часа. Полиция перекрыла движение на окрестных улицах, чтобы освободить путь пожарным машинам и каретам «Скорой помощи».

Очевидцы утверждают, что слышали хлопок, похожий на взрыв, потом из гостиничных окон стал валить дым. К этому часу пожар уже удалось полностью потушить, но медики продолжают работу на месте ЧП. Причины возгорания пока неизвестны.

В посольстве России в Аргентине сказали, что пока не знают, есть ли среди пострадавших россияне, но «держат ситуацию на контроле», предает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU