2019-02-02T04:22:14+03:00
Политика

Луценко: По делу о расстрелах на «майдане» проходят около 160 подозреваемых

По словам генпрокурора Украины, 150 из них уже находятся на скамье подсудимых
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генпрокурор Украины Юрий ЛуценкоГенпрокурор Украины Юрий ЛуценкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что по делу о расстрелах «Небесной сотни» во время беспорядков на Майдане Независимости в Киеве 18 и 20 февраля 2014 года проходят в общей сложности 160 подозреваемых, причем 150 из них уже находятся на скамье подсудимых.

«Кроме тех 150 деятелей силовых структур, которые сейчас находятся на скамье подсудимых за насилие на «майдане», заочно добавятся еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур, виновных в издании преступного приказа», - заявил Луценко в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, статья, по которой обвиняется бывшее руководство Незалежной, в том числе экс-главы СБУ Александр Якименко и МВД Виталий Захарченко, а также их подчиненные, предусматривает пожизненное заключение.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в деле о беспорядках на так называемом «евромайдане» в феврале 2014 года, приведших к госперевороту на Украине, фигурируют сотни пострадавших и свидетелей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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