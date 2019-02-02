У берегов Флориды упал в океан небольшой одномоторный самолет

СЕГОДНЯ 04:36 2019-02-02T04:55:23+03:00

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В пятницу, 1 февраля, у побережья Флориды пропал небольшой одномоторный самолет Piper Saratoga. Предположительно, воздушное судно упало в Атлантический океан примерно в 40 километрах к востоку от города Палм-Бич. На его борту находилось два человека и две собаки, их судьба пока неизвестна, сообщает телеканал WPTV со ссылкой на офис окружного шерифа.

Piper вылетел из аэропорта Палм-Бич в Марш-Харбор на Багамских островах, но в ожидаемое время так и не приземлился. Поиском самолета и людей занимается Береговая охрана США. Национальное управление по безопасности на транспорте начало расследование крушения.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал об авиакатастрофе в горах Италии, где 25 января в небе столкнулись вертолет и туристический легкомоторный самолет. После столкновения оба летательных аппарата рухнули на ледник в районе горы Теста-дель-Рютор. В результате погибли пять человек, еще двое получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU