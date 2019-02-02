СЕГОДНЯ 06:57 2019-02-02T07:41:00+03:00

Подлодка U-23 немецких ВМС была затоплена у берегов Турции в 1944 году Фото: скрин с видео

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У берегов Турции обнаружили затопленную во времена Второй мировой войны немецкую подлодку. Ее обнаружил на дне Черного моря турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай во время съемок документального фильма «Голубая страсть» по заказу телеканала TRT Haber и командования Военно-морских сил страны, сообщает CNN Turk.

Подлодка U-23 была затоплена вместе с другими субмаринами ВМС фашистской Германии в 1944 году, с тех пор их не могли найти целых 75 лет и называли «потерянным флотом Гитлера».

На дне Черного моря нашли потерянный флот Гитлера .Ее обнаружили на дне Черного моря во время съемок документального фильма Голубая страсть

Как оказалось, она лежала неподалеку от турецкого города Агва. Кроме того, исследование помогло выяснить, где находятся еще две – U-19 и U-20 – у берегов Стамбула.

Более десяти лет назад в руки Сельчука Колая попала карта командира подлодки, на которой обозначено место выхода экипажа субмарины на берег. С тех пор инженер занимается поисками «потерянного флота Гитлера», позже к его работе подключились ВМС Турции. Их совместные поиски заняли четыре года. Отмечается, что это исследование помогло «осветить темные страницы истории».

ИСТОЧНИК KP.RU