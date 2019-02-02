2019-02-02T07:38:29+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 2 февраля 2019 года: в городе сохраняется плюсовая температура

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 2 февраля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице пасмурно и мокрый снегВ столице пасмурно и мокрый снегФото: Мария ЛЕНЦ
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Погода в Москве на 2 февраля 2019 года будет облачной с прояснениями. В утренние часы местами по городе возможен туман. Также ожидается гололедица и небольшие осадки, а именно мокрый снег

Связано это с тем, что в столице вот уже несколько дней сохраняется плюсовая температура. В эту субботу столбики термометров также будет держаться на уровне -1..1 градуса. В ночные часы этот показатель может опуститься до -2.

Ветра почти не будет - согласно данным Гидрометцентра России, скорость юго-восточных потоков составит не более шести метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах нормы - 752 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент погода в Москве на 8 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам. И продлится такое явление еще как минимум неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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