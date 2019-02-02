Число пострадавших при пожаре в отеле Буэнос-Айреса выросло до 112

СЕГОДНЯ 08:01 2019-02-02T08:01:12+03:00

Также известно о двух погибших - в больнице скончалась еще одна женщина

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Число пострадавших при пожаре в отеле Las Naciones Буэнос-Айреса увеличилось до 112 человек. Также обновились данные о жертвах трагедии - на настоящий момент известно о двух погибших.

В экстренных службах уточнили, что всего в больницу было доставлено 52 человека, в том числе дети. Еще 60-ти помощь была оказана на месте.

Ранее сообщалось о том, что 55-летняя женщина, находившаяся внутри здания в момент пожара, погибла от отравления угарным газом. Несколькими часами позже скончалась также еще одна пострадавшая. Согласно данным газеты La Nacion, речь идет о сотруднице полиции, которая вытаскивала людей из горящего здания. Она получила сильные ожоги, и врачи не смогли ей помочь.

Напомним, что пожар вспыхнул в 28-этажном здании в центре аргентинской столицы. Огонь охватил пятый этаж апарт-отеля. Причины инцидента пока неизвестны, однако очевидцы утверждают, что слышали хлопок, похожий на взрыв.

Сайт kp.ru писал о том, что в посольстве России в Аргентине пока не располагают информацией о том, есть ли среди пострадавших россияне, однако ситуация держится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU