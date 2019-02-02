2019-02-02T08:01:12+03:00
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в отеле Буэнос-Айреса выросло до 112

Также известно о двух погибших - в больнице скончалась еще одна женщина
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
К настоящему моменту пожар в отеле удалось локализоватьК настоящему моменту пожар в отеле удалось локализоватьФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Число пострадавших при пожаре в отеле Las Naciones Буэнос-Айреса увеличилось до 112 человек. Также обновились данные о жертвах трагедии - на настоящий момент известно о двух погибших.

В экстренных службах уточнили, что всего в больницу было доставлено 52 человека, в том числе дети. Еще 60-ти помощь была оказана на месте.

Ранее сообщалось о том, что 55-летняя женщина, находившаяся внутри здания в момент пожара, погибла от отравления угарным газом. Несколькими часами позже скончалась также еще одна пострадавшая. Согласно данным газеты La Nacion, речь идет о сотруднице полиции, которая вытаскивала людей из горящего здания. Она получила сильные ожоги, и врачи не смогли ей помочь.

Напомним, что пожар вспыхнул в 28-этажном здании в центре аргентинской столицы. Огонь охватил пятый этаж апарт-отеля. Причины инцидента пока неизвестны, однако очевидцы утверждают, что слышали хлопок, похожий на взрыв.

Сайт kp.ru писал о том, что в посольстве России в Аргентине пока не располагают информацией о том, есть ли среди пострадавших россияне, однако ситуация держится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кипр ужесточил выдачу "золотых паспортов"
В МИД Польши опровергли требование о размещении ядерных ракет в Европе
Мощное землетрясение произошло на границе Мексики и Гватемалы
Видео последствий падения метеорита на Кубе появилось в сети
Власти Украины готовятся к принудительному переименованию УПЦ
Погода в Москве на 2 февраля 2019 года: в городе сохраняется плюсовая температура
Умер Евгений Суслов - легендарный диктор, ведущий программы "Голубой огонек"
ВМФ России принял на вооружение системы, ослепляющие противника
На дне Черного моря нашли «потерянный флот Гитлера»
Специалисты считают, что на Кубе упали два метеорита
Первый трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» появился в Интернете
Хакеры обнародовали 2,2 миллиарда логинов и паролей
У берегов Флориды упал в океан небольшой одномоторный самолет
Луценко: По делу о расстрелах на «майдане» проходят около 160 подозреваемых
Пожар в отеле в Буэнос-Айресе: погиб один человек, пострадали более 50
Пенс посоветовал Мадуро «не испытывать решимость» США и уйти в отставку
МИД РФ назвал «абсолютно голословной» критику США в адрес России по вопросам разоружения
Володин: Совет Европы должен вернуть России взносы, уплаченные за годы неучастия в работе ПАСЕ