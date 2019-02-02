Власти Украины готовятся к принудительному переименованию УПЦ

СЕГОДНЯ 08:20 2019-02-02T08:20:37+03:00

У Минюста появится такая возможность при условии, что церковь сама не определит свое новое название

Изменить размер текста: A A

Киевские власти могут переименовать каноническую Украинскую православную церковь на свое усмотрение при условии, что сама религиозная структура откажется это делать. С соответствующим заявлением выступил директор департамента по делам религий и национальностей министерства культуры незалежной Андрей Юраш.

По его словам, для окончательного решения данного вопроса необходимо будет провести консультации с исполнительными органами и, вероятно, даже дать распоряжения на уровне правительства.

"Если религиозная организация сознательно или по техническим причинам не хочет внести соответствующие изменения, она останется без названия. Согласно закону, она сохраняет статус юридического лица, но остаётся религиозной организацией без названия. Это открывает возможности для государства самостоятельно назвать эту религиозную организацию", - сказал Юраш в интервью изданию "Гордон".

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ в декабре прошлого года. Суть документа заключается в том, что религиозные организации, находящиеся под руководством российских структур, обязаны отображать это в своих названиях.

Сайт kp.ru писал о том, что УПЦ было предложено в течение четырех месяцев переименоваться в Русскую (Российскую) православную церковь на Украине. В организации с таким решением не согласились.

ИСТОЧНИК KP.RU