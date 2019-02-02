2019-02-02T08:36:18+03:00
В мире

Видео последствий падения метеорита на Кубе появилось в сети

Жители острова заметили в небе странную вспышку и некий падающий с неба объект [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жители Кубы находят осколки метеорита. Фото: Facebook/Fatima Rivera AmadorЖители Кубы находят осколки метеорита. Фото: Facebook/Fatima Rivera Amador
Изменить размер текста:

Необычное явление было замечено в минувшую пятницу, 1 февраля, в районе кубинской провинции Пинар-дель-Рио. Жители островного государства заметили в небе странную вспышку, за которой последовало падение неопознанного объекта. После же прогремел взрыв.

Видео последствий падения метеорита на Кубе.Инцидент произошел в западной провинции Пинар-дель-Рио возле города Виньялес

На кадрах снятого очевидцами видео легко можно различить воздушный след, похожий на тот, который остается в небе при пролете самолета. Именно поэтому многие в начале решили, что произошла авиакатастрофа. Об этом писали не только рядовые жители Кубы, но и журналисты.

Однако вскоре данное утверждение было опровергнуто. Пресс-атташе российского посольства в республике Заурбек Макаев сообщил, что в Гаване произошедшее считают последствиями падения метеорита. И, действительно, находящиеся в районе происшествия кубинцы начали находить на земле необычные камни, предположительно, обломки космического объекта.

Жители Кубы наблюдают на улицах последствия падения метеорита.Люди слышали сильный взрыв

Сайт kp.ru писал о том, что на место падения инородного тела в провинции Пинар-дель-Рио уже выехали ученые. Также группа исследователей направлена в пригород Матансаса, где, вероятно, упал второй метеорит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кипр ужесточил выдачу "золотых паспортов"
В МИД Польши опровергли требование о размещении ядерных ракет в Европе
Мощное землетрясение произошло на границе Мексики и Гватемалы
Власти Украины готовятся к принудительному переименованию УПЦ
Число пострадавших при пожаре в отеле Буэнос-Айреса выросло до 112
Погода в Москве на 2 февраля 2019 года: в городе сохраняется плюсовая температура
Умер Евгений Суслов - легендарный диктор, ведущий программы "Голубой огонек"
ВМФ России принял на вооружение системы, ослепляющие противника
На дне Черного моря нашли «потерянный флот Гитлера»
Специалисты считают, что на Кубе упали два метеорита
Первый трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» появился в Интернете
Хакеры обнародовали 2,2 миллиарда логинов и паролей
У берегов Флориды упал в океан небольшой одномоторный самолет
Луценко: По делу о расстрелах на «майдане» проходят около 160 подозреваемых
Пожар в отеле в Буэнос-Айресе: погиб один человек, пострадали более 50
Пенс посоветовал Мадуро «не испытывать решимость» США и уйти в отставку
МИД РФ назвал «абсолютно голословной» критику США в адрес России по вопросам разоружения
Володин: Совет Европы должен вернуть России взносы, уплаченные за годы неучастия в работе ПАСЕ