Видео последствий падения метеорита на Кубе появилось в сети

СЕГОДНЯ 08:36 2019-02-02T08:36:18+03:00

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Необычное явление было замечено в минувшую пятницу, 1 февраля, в районе кубинской провинции Пинар-дель-Рио. Жители островного государства заметили в небе странную вспышку, за которой последовало падение неопознанного объекта. После же прогремел взрыв.

Видео последствий падения метеорита на Кубе.Инцидент произошел в западной провинции Пинар-дель-Рио возле города Виньялес

На кадрах снятого очевидцами видео легко можно различить воздушный след, похожий на тот, который остается в небе при пролете самолета. Именно поэтому многие в начале решили, что произошла авиакатастрофа. Об этом писали не только рядовые жители Кубы, но и журналисты.

Однако вскоре данное утверждение было опровергнуто. Пресс-атташе российского посольства в республике Заурбек Макаев сообщил, что в Гаване произошедшее считают последствиями падения метеорита. И, действительно, находящиеся в районе происшествия кубинцы начали находить на земле необычные камни, предположительно, обломки космического объекта.

Жители Кубы наблюдают на улицах последствия падения метеорита.Люди слышали сильный взрыв

Сайт kp.ru писал о том, что на место падения инородного тела в провинции Пинар-дель-Рио уже выехали ученые. Также группа исследователей направлена в пригород Матансаса, где, вероятно, упал второй метеорит.

ИСТОЧНИК KP.RU