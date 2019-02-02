В МИД Польши опровергли требование о размещении ядерных ракет в Европе

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-02T09:11:03+03:00

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович не обращался к США с призывом о размещении ядерных ракет в Европе. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что в интервью дипломата журналу Spiegel речь шла о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, при этом Чапутович четко указал на отсутствие желания размещать ядерное оружие в регионе.

"Название статьи, появившееся сегодня на сайте еженедельника, не отражает содержание разговора", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте.

Сайт kp.ru писал о том, что в материале немецкого издания говорилось о возможности развертывания на территории Польши атомных арсеналов НАТО. Также Чапутович якобы указывал на то, что размещение ядерных боеголовок на континенте отвечает интересам Европы.

"Отвечая на вопрос о возможности развертывания ядерного вооружения на территории Польши министр четко подчеркнул, что мы "совершенно себе этого не желаем”, - добавили в МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU