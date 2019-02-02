2019-02-02T09:56:01+03:00
В мире

Следов падения второго метеорита на Кубе не нашли

Специалисты обошли все побережье в районе Матансаса и ничего интересного не обнаружили, зато возле Виньялеса собрали образцы для научных исследований [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жители Кубы находят осколки метеорита. Фото: Facebook/Fatima Rivera AmadorЖители Кубы находят осколки метеорита. Фото: Facebook/Fatima Rivera Amador
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Группа кубинских экспертов обошла все побережье в районе города Матансас и не обнаружила никаких следов падения второго метеорита, сообщает газета Granma со ссылкой на Министерство науки, технологий и окружающей среды Кубы.

Ранее глава ведомства Эльба Роса написала в Twitter, что жители пригорода Матансаса рассказали, что у них тоже произошло такое же необычное явление, как в западной провинции страны Пинар-дель-Рио, и ученые предположили, что на Острове Свободы в один день упало два метеорита.

Видео последствий падения метеорита на Кубе.Инцидент произошел в западной провинции Пинар-дель-Рио возле города Виньялес

Зато факт падения первого космического объекта уже ни у кого не вызывает сомнений. «Огненный шар» и белый след от него в небе 1 февраля видели во всех населенных пунктах провинции, громкий взрыв «с облаков» не слышали только глухие. К тому же, вокруг города Виньялес продолжают находить необычные камни разного размера, самый большой фрагмент метеорита длиной примерно 11 сантиметров был найден в Пальмарито, он при падении оставил небольшую воронку в земле.

Специалисты из Института геофизики и астрономии собрали в Пинар-дель-Рио достаточно образцов для химических анализов, которые помогут ученым больше узнать об этом природном явлении.

Жители Кубы наблюдают на улицах последствия падения метеорита.Люди слышали сильный взрыв

ИСТОЧНИК KP.RU

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