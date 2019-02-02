2019-02-02T10:25:16+03:00
Происшествия

Видео прорыва дамбы в Бразилии появилось в сети

На данный момент известно о 115 погибших и 248 пропавших без вести в результате инцидента [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Грязные потоки устремились в населенный пунктГрязные потоки устремились в населенный пунктФото: скриншот с видео
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В сети появилось видео прорыва дамбы в Бразилии, который унес жизни не менее 115 человек. Еще 248 жителей штата Минас-Жерайс в настоящий момент числятся пропавшими без вести.

Момент прорыва дамбы в Бразилии.В результате ЧП 25 декабря 115 человек погибли, 250 - пропали без вести

Напомним, что прорыв дамбы с отходами металлургического производства произошел на руднике Corrego do Feijao компании Vale 25 января. Грязевые потоки почти полностью затопили муниципалитет Брумадинью, и властям пришлось эвакуировать более 24 тысяч человек.

Это стало одной из самых смертоносных горных катастроф за последние десятилетия Фото: REUTERS

Это стало одной из самых смертоносных горных катастроф за последние десятилетияФото: REUTERS

Фото: REUTERS

На кадрах ролика можно наблюдать, как плотные водяные массы стремительно движутся в сторону рудника, вырвавшись за пределы дамбы. Видя надвигающуюся угрозу, люди на автомобилях пытаются покинуть опасную зону, однако попадают в ловушку. Находящиеся на заднем плане вагоны складываются как карточный домик. Под конец полутораминутного видео все пространство уже завалено отходами.

Компания Vale не первый раз оказалась в центре подобного скандала Фото: REUTERS

Компания Vale не первый раз оказалась в центре подобного скандалаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад по данному делу уже задержали трех сотрудников горнодобывающей компании и двух инженеров. Всего же было выдано пять ордеров на арест и семь ордеров на обыск по подозрению в убийстве, фальсификации документов и экологических преступлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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