Володин потратил почти 40 миллионов рублей на благотворительность

СЕГОДНЯ 10:31 2019-02-02T11:02:52+03:00

Володин ежегодно тратит около половины своих доходов на благотворительность Фото: Евгения ГУСЕВА

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил 38,8 миллионов рублей на благотворительность в 2018 году.

Как сообщили "КП" в аппарате парламента, спикер поддерживает личными средствами несколько проектов. Среди них:

- строительство школы "Феникс" для сирот и детей из малообеспеченных детей в деревне Мальгино Смоленской области (22 млн рублей);

- строительство многоквартирного дома в поселке Елшанка Саратова для жильцов аварийных бараков (5 млн рублей);

- реставрация росписей в музее Петрова-Водкина в Хвалынске Саратовской области (1,5 млн рублей).

Кроме того, Володин направил 4,5 млн рублей сельских приходам и монастырям РПЦ, 5 млн рублей - в два благотворительных фонда "Доктора Лизы" и 1,1 млн рублей - семьям в трудной жизненной ситуации.

Володин ежегодно тратит около половины своих доходов на благотворительность, напоминают в Госдуме. При этом основной источник доходов спикера это банковские вклады и ценные бумаги, которые остались у него после продажи своего бизнеса более 10 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU